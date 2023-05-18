Белгород, 18 мая, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Сообщения, рассылаемые в личной переписке о прорыве диверсионной группы ВСУ на территорию Белгородской области, являются ложными. Об этом 18 мая сообщило региональной управление МЧС в Telegram-канале.

«Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Её цель — посеять панику среди населения», — говорится в сообщении.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

В ведомстве отметили, что рассылка происходит якобы от имени МЧС. Жителей призвали доверять только той информации, которую размещают на официальных государственных ресурсах.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая было сообщение о попытке проникновения в Белгородскую область группы из 20 украинских диверсантов. Они пытались прорваться, но российские пограничники отбили атаку, врагу пришлось отступить.