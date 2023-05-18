Волгоград, 18 мая, 2023, 19:25 — ИА Регнум. В Волгограде полицейские задержали треш-стримера, который угрожал убить девушку во время онлайн-трансляции в соцсети, сообщило 18 мая МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Семейное насилие

«Во время прямой трансляции неизвестный угрожал расправой девушке», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД уточнили, что на лице девушки были следы телесных повреждений.

В кратчайшие сроки полицейские установили место событий и личность угрожавшего. Им оказался 30-летний мужчина, которого сотрудники правоохранительных органов задержали в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же с различными травмами полицейские нашли 18-летнюю девушку.

Пострадавшую доставили в медучреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Волгограде арестовали на десять суток стримера, избившего мать и бабушку во время прямого эфира в Сети. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили административный материал по статье о побоях.

Стример проводил 30 января эфир в TikTok. Пользователи стали свидетелями, как молодой человек из-за замечания о громкой музыке сначала накинулся на мать, а затем на заступавшуюся за неё бабушку. Перебранка сопровождалась ненормативной лексикой.