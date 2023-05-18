Белгород, 18 мая, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё один пострадал при обстреле Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Украинские военные обстреляли село Нижнее Березово Шебекинского округа. Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу.

«ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку», — сообщил Гладков.

Как передавало ИА REGNUM, 18 мая украинские военные обстреляли село Дроновка в Белгородской области. Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Никто не пострадал. По сообщению губернатора, повреждения получила сеть газо− и электроснабжения.