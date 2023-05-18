Москва, 18 мая, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Вероятность заморозки военного конфликта на Украине, которую сейчас обсуждают в США, маловероятна в текущих реалиях, потому что не даёт гарантий для безопасности России. Таким мнением в беседе с ИА REGNUM поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Ранее издание Politico опубликовало материал об обсуждении в США перспектив приостановки конфликта на Украине на годы и даже десятилетия. По данным издания, администрация президента Джо Байдена рассчитывает, что для этого нужно определить границы, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. При этом они не обязательно должны быть официальным, как в ситуации на Корейском полуострове. Авторы материала отмечают, что подобное развитие могут поддержать с большой долей вероятности, учитывая, что в США стали сомневаться в эффективности обещанного Киевом масштабного контрнаступления.

«Не приходится говорить о высокой вероятности развития такого сценария, потому что он не даёт гарантий безопасности, а может оказаться для России опасным. Такой информационный вброс отсылает к ставшей параллельной истории с Минскими соглашениями, где тоже были невыгодные и фиктивные для Москвы предложения. Здесь России тоже могут предложить невыгодные условия, несущие опасность», — делится Войко.

Политолог напомнила, что предварительные условия Украины для достижения мира касаются возвращения государственных границ 1991 года, что неприемлемо для Москвы, так как часть бывших украинских земель теперь законно входит в состав России. По мнению Войко, США могут либо предлагать Москве условия Киева, либо другие замаскированные под компромисс временные обещания, которые в любом случае не будут давать России необходимые прочные гарантии безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) отметил, что весной 2022 года Россия была готова заключить невыгодный для себя мирный договор с Украиной. Лукашенко упомянул, что как только Москва согласилась на определённые условия, проект тут же стал неинтересен другой стороне. По словам белорусского лидера, предварительные условия Киева была нацелены на недопущение переговоров.

Издание Financial Times сообщило, что украинский президент запросил проведение саммита по Украине для продвижения своего «мирного плана». Лидеры G7 обсудят его предложение на встрече в Японии. Саммит продлится с 19 по 21 мая, Россия не будет принимать в нём участие.