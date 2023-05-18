Калининград, 18 мая, 2023, 19:05 — ИА Регнум. В Калининграде начался демонтаж Дома Советов. Здание обрело славу одного из самых знаменитых недостроев. Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев на своей странице «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Теперь это строительная площадка. <…> Первые работы на Доме советов: демонтаж наружней лестницы, демонтаж стяжки, коммуникаций. Подготовка оснований для установки кранов», — написал Толмачев, публикуя фотографии с объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ни о каком восстановлении замка «Кёнигсберг», на месте которого возведён Дом Советов, не может быть и речи, и что главная задача — ввести в эксплуатацию Дом Советов, построенный вместо взорванного в 60-е годы орденского замка.

Строительство 28-этажного здания Дома Советов с началом Перестройки было заморожено (затраты составили 85% сметной стоимости), а затем разграблено.