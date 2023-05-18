Калининград, 18 мая, 2023, 19:05 — ИА Регнум. В Калининграде начался демонтаж Дома Советов. Здание обрело славу одного из самых знаменитых недостроев. Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев на своей странице «ВКонтакте».

В Калининграде начали сносить Дом Советов
Иван Шилов ИА REGNUM
Калининград

«Теперь это строительная площадка. <…> Первые работы на Доме советов: демонтаж наружней лестницы, демонтаж стяжки, коммуникаций. Подготовка оснований для установки кранов», — написал Толмачев, публикуя фотографии с объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ни о каком восстановлении замка «Кёнигсберг», на месте которого возведён Дом Советов, не может быть и речи, и что главная задача — ввести в эксплуатацию Дом Советов, построенный вместо взорванного в 60-е годы орденского замка.

Строительство 28-этажного здания Дома Советов с началом Перестройки было заморожено (затраты составили 85% сметной стоимости), а затем разграблено.