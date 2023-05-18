Москва, 18 мая, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Неизвестные обманом заставили сына гендиректора сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева взять несколько кредитов и перевести полученные средства на указанные счета. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

По данным официального представителя ведомства Ирины Волк, Акима Газиева после всего вынудили выехать из столицы, угрожая причинить вред близким. В результате оперативных мероприятий полицейским удалось установить, что злоумышленники с помощью психологических приёмов вошли в доверие к молодому человеку.

«Убедили взять несколько крупных кредитов и перечислить денежные средства на указанные ими счета», — рассказала она.

О похищении Газиева стало известно в первой половине мая — он улетел в отпуск и не вернулся домой. Его отцу позвонили неизвестные и потребовали выкуп в $1 млн. Родители молодого человека обратились в полицию.

Неизвестные представлялись правоохранителями. Согласившись с их условиями, Газиев оставил в Пушкине свою машину, выбросил телефоны и на такси отправился во Владимирскую область, где жил в квартире, арендованной злоумышленниками. Сейчас его жизни ничто не угрожает, полицейские разыскивают причастных к преступлению. По факту инцидента возбуждены уголовные дела о похищении человека и вымогательстве (статьи 126 и 163 Уголовного кодекса России).