Байден допустил, что США будут защищать Японию ядерным оружием
Байден допустил, что США будут защищать Японию любыми средствами, включая ядерное оружие
Вашингтон, 18 мая, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время встречи в Хиросиме с японским премьер-министром Фумио Кисидой 18 мая подтвердил приверженность Штатов защищать Японию всеми средствами, включая ядерное оружие.
«Стороны подтвердили готовность обеспечить достаточную координацию между двумя странами на каждом этапе развития ситуации», — говорится в пресс-релизе МИД Японии.
Байден высказал приверженность США защищать Японию в рамках договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Лидеры также подтвердили намерение обеспечивать полную двустороннюю координацию на каждом из этапов развития ситуации.
Байден и Кисида обменялись мнениями о региональной безопасности, отметив неприемлемость «любых односторонних попыток изменения статус-кво» при помощи силы в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит лидеров «Большой семёрки» пройдет в Хиросиме в период с 19 по 21 мая. Предполагалось, что Джо Байден может не поехать саммит G7 из-за нерешённого вопроса с повышением потолка государственного долга США. Глава американского государства отметил, что отказ от поездки в Хиросиму «возможен, но маловероятен».
Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 17 мая, что Джо Байден отверг предложение извиниться за бомбардировку Хиросимы при поездке в японский город на саммит «Большой семёрки». По словам советника, Байден не будет делать заявлений, а поучаствует в мероприятиях с другими лидерами G7.