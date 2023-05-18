Вашингтон, 18 мая, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время встречи в Хиросиме с японским премьер-министром Фумио Кисидой 18 мая подтвердил приверженность Штатов защищать Японию всеми средствами, включая ядерное оружие.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Стороны подтвердили готовность обеспечить достаточную координацию между двумя странами на каждом этапе развития ситуации», — говорится в пресс-релизе МИД Японии.

Байден высказал приверженность США защищать Японию в рамках договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Лидеры также подтвердили намерение обеспечивать полную двустороннюю координацию на каждом из этапов развития ситуации.

Байден и Кисида обменялись мнениями о региональной безопасности, отметив неприемлемость «любых односторонних попыток изменения статус-кво» при помощи силы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит лидеров «Большой семёрки» пройдет в Хиросиме в период с 19 по 21 мая. Предполагалось, что Джо Байден может не поехать саммит G7 из-за нерешённого вопроса с повышением потолка государственного долга США. Глава американского государства отметил, что отказ от поездки в Хиросиму «возможен, но маловероятен».

Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 17 мая, что Джо Байден отверг предложение извиниться за бомбардировку Хиросимы при поездке в японский город на саммит «Большой семёрки». По словам советника, Байден не будет делать заявлений, а поучаствует в мероприятиях с другими лидерами G7.