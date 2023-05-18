Вашингтон, 18 мая, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесёт на рассмотрение Конгресса законопроект о вынесении импичмента президенту Джо Байдену. Об этом она 18 мая объявила на пресс-конференции.

Lenin Nolly/Global Look Press Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин

«С наибольшей серьёзностью я объявляю о моем намерении сегодня внести на рассмотрение статьи импичмента главе этого исполнительного органа «Америка на последнем месте"», — заявила Грин.

По её мнению, Байден с первого дня работы на посту президента 20 января 2021 года систематически разрушает США. Конгрессмен также обвинила президента в сознательном создании угроз национальной безопасности. Она считает, что он не обеспечил защиту границы с Мексикой от мигрантов.

«Байден явно нарушил свой конституционный долг, и он является прямой угрозой для нашей нацбезопасности», — сказала Грин.

Грин заявляла об необходимости объявить импичмент Байду в первый день, как он только вступит в должность президента. Когда он заявил, что собирается избираться на второй срок, Грин назвала действующего президента худшим за всю историю США, а желание Байдена снова возглавить страну — эгостичным.

При этом в апреле 2023 года, по данным социологической службы Gallup, рейтинг Байдена в США обновил новый минимум. Среди участников опроса 37% сказали, что довольны его работой на посту президента. 59% респондентов заявили, что недовольны им.