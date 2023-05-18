Москва, 18 мая, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Авиакомпания Utair допустила остановку до 30% своего вертолётного парка в 2023 году при сохранении проблем с поставкой агрегатов и комплектующих. Об этом сообщил журналистам на полях форума HeliRussia-2023 генеральный директор компании Андрей Мартиросов.

Наталья Горшкова/РИА Новости Без новых запчастей остается уповать на Бога

«Мы делаем прогноз по своему парку — если ситуация не изменится, то будет остановка 30%. Я думаю у других операторов ситуация не лучше», — сказал он.

Как отметил Мартиросов, наиболее остро стоит вопрос отсутствия двигателей, причем импортные двигатели требуются как для вертолетов иностранного производства, так и для российских.

Отсутствие поставок комплектующих приводят к снижению налета, а также снижают выручку компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о резком сокращении парка самолётов Sukhoi Superjet 100 в России из-за проблем с ремонтом более чем в пять раз, со 150 до 28 машин. Однако Ростех опроверг эту информацию. Установленные на самолётах российско-французские двигатели SaM-146, обслуживанием горячей части которых занимались французские специалисты, к 2030 году выработают свой ресурс, при этом производитель прекратил участие в совместном с Объединённой двигателестроительной корпорацией предприятии, а в России не хватает подменных двигателей и нет возможности ремонтировать их горячую часть, сказано в сообщении.

Расчёты, о которых идёт речь, производились в 2022 году, с того времени была проведена большая работа по импортозамещению, отметили в своём комментарии представители Ростеха.