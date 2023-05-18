Нальчик, 18 мая, 2023, 18:34 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии мужчина обокрал 26 могил на местном кладбище, чтобы продать металл с надгробий. Об этом стало известно в четверг, 18 мая.

BeSignNet Кладбище

«Установлено, что с июня по август прошлого года на территории центрального кладбища в г. Прохладном предполагаемый злоумышленник демонтировал швеллеры, элементы арматуры и другие части надгробных конструкций с 26 могил, причинив ущерб на сумму свыше 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении республиканского МВД.

Для осуществления своего замысла подозреваемый валил и переворачивал памятники и плиты. Мужчина похищал металл только с тех захоронений, за которыми, на его взгляд, долго никто не ухаживал. Всё, что удалось таким образом похитить, задержанный сдавал в пункт приема металлолома.

Задержали 36-летнего мужчину не сразу. Оказалось, что он уже был ранее судим. Впервые его задержали в августе 2022 года, но ему удалось скрыться от правосудия. В мае его задержали в селении Старый Черек в Урванском районе. Теперь он подозревается в осквернении мест захоронения и краже.