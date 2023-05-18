Донецк, 18 мая, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Двое сапёров центра «Лидер» погибли при разминировании в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила 18 мая пресс-служба МЧС.

В МЧС России сообщили о гибели двоих сапёров при разминировании территории ДНР
Иван Шилов ИА REGNUM
МЧС

«При выполнении работ по разминированию территорий ДНР, исполняя свой долг трагически погибли сапёры Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили о гибели 29-летнего старшего лейтенанта Ильи Глобы и 26-летнего лейтенанта Олега Сергеенко. Они проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередач.

В МЧС уточнили, что пиротехники имели огромный опыт, неоднократно выезжали на территории ДНР и ЛНР для выполнения задач по разминированию. Глоба обезвредил более 3,5 тысячи ВОП, в том числе более 500 инженерных боеприпасов. Сергиенко более двух тысяч ВОП, из них порядка 300 инженерных.

Глава ведомства Александр Куренков от имени всего коллектива МЧС России выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким, героически погибших спасателей.

«Гибель каждого сотрудника для ведомства невосполнимая утрата. Наши спасатели работали с полной отдачей, служили примером высочайшего профессионализма», — сказал Куренков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 18 мая простились с Игорем Истоминым — известным уральским бардом, автором, писавшим для «Уральских пельменей». Он ушел добровольцем в зону спецоперации летом прошлого года и пропал без вести. Прощание проходило в ритуальном зале при больнице № 24 в Рижском переулке. В последний путь погибшего при выполнении своего долга земляка провожали с военными почестями.