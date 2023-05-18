Донецк, 18 мая, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Двое сапёров центра «Лидер» погибли при разминировании в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила 18 мая пресс-служба МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«При выполнении работ по разминированию территорий ДНР, исполняя свой долг трагически погибли сапёры Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили о гибели 29-летнего старшего лейтенанта Ильи Глобы и 26-летнего лейтенанта Олега Сергеенко. Они проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередач.

В МЧС уточнили, что пиротехники имели огромный опыт, неоднократно выезжали на территории ДНР и ЛНР для выполнения задач по разминированию. Глоба обезвредил более 3,5 тысячи ВОП, в том числе более 500 инженерных боеприпасов. Сергиенко более двух тысяч ВОП, из них порядка 300 инженерных.

Глава ведомства Александр Куренков от имени всего коллектива МЧС России выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким, героически погибших спасателей.

«Гибель каждого сотрудника для ведомства невосполнимая утрата. Наши спасатели работали с полной отдачей, служили примером высочайшего профессионализма», — сказал Куренков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 18 мая простились с Игорем Истоминым — известным уральским бардом, автором, писавшим для «Уральских пельменей». Он ушел добровольцем в зону спецоперации летом прошлого года и пропал без вести. Прощание проходило в ритуальном зале при больнице № 24 в Рижском переулке. В последний путь погибшего при выполнении своего долга земляка провожали с военными почестями.