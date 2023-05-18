Москва, 18 мая, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Временно исполняющего обязанности главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета, пережившего покушение в барбершопе в Луганске, доставили на лечение в Москву. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Telegram-канал 112.

«Состояние врио главы республиканского МВД стабильно и не вызывает опасений», — говорится в публикации.

По данным канала, Корнета поместили в госпиталь в Коммунарке. Его состояние стабильно и не вызывает опасений, несмотря на множественные осколочные ранения. Жизненно важные органы Корнета не задеты, поэтому неотложное лечение не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, Корнет пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске возле здания телекомпании 15 мая. Правоохранители назвали взрыв в Луганске покушением на врио главы МВД ЛНР. Позже Следственный комитет ЛНР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Позднее глава регионального Минздрава Наталия Пащенко сообщила, что Корнет находится в тяжёлом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Он перенёс полостную операцию и после выхода из наркоза находился в стабильном состоянии. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в результате взрыва госпитализировали семь человек, ещё один обратился в больницу самостоятельно. Погибших нет.