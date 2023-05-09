Нижний Новгород, 18 мая, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Писателю Захару Прилепину, получившего серьёзные ранения в результате теракта, предстоит третья операция. Об этом 18 мая сообщила пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова.

Zaharprilepin.ru Захар Прилепин

«Это будет уже третье оперативное вмешательство. По рекомендации врачей до операции Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии», — отметила в беседе с «Известиями» Кондакова.

По её словам, сейчас состояние писателя стабильное. Медики готовят его к очередной операции, которая состоится в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, автомобиль с Прилепиным 6 мая подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерском в Нижегородской области. Писатель получил переломы ног и был на вертолёте доставлен в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.

В тот же день врачи прооперировали пострадавшего и для более быстрого восстановления ввели в состояние медикаментозного сна. Медики оценили его состояние после хирургического вмешательства как стабильно тяжелое. На следующий день его вывели из состояния медикаментозного сна. Прилепин пришёл в сознание.

12 мая медики успешно провели второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения. Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии.

После восстановления, которое займёт минимум полгода, писатель намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции.