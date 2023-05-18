Москва, 18 мая, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Студия NetherRealm представила первый трейлер новой части видеоигры из известной франшизы — Mortal Kombat 1. Видеоролик опубликован в официальном YouTube-канале Mortal Kombat.

Кадр из видео «Mortal Kombat 1 — Official Announcement Trailer» Mortal Kombat 1 (2023)

Отмечается, что новая часть является одновременно перезапуском всей серии и продолжением видеоигры. По сюжету один из основных персонажей Лю Канг перезапустил вселенную.

Игра должна выйти 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, портал GamesRadar в марте 2022 года провёл трансляцию Future Games Show: Spring Showcase 2022, в рамках которой разработчики видеоигр показали трейлеры около 40 проектов. В основном в рамках Future Games Show зрителям продемонстрировали видеоролики игр, не отличающихся большим бюджетом, но при этом геймеры могли также видеть и трейлеры крупных проектов, включая Death Stranding: Director’s Cut.