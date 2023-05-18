Москва, 18 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В случае, если условия российской стороны по зерновой сделке не будут выполнены до 17 июля, Россия прекратит её после этой даты. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном 18 мая на сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Отмечается, что условия России по сделке — поставки российской сельхозпродукции и удобрений, а также возобновление поставок аммиака, продолжают сталкиваться с действием западных санкций.

«В этих условиях вынуждены вновь напомнить, в первую очередь США, ЕС и Великобритании, на словах «пекущихся» о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций», — говорится в заявлении.

Также МИД напомнил пять задач, которые необходимо решить в рамках продления «черноморской инициативы»: переподключение «Россельхозбанка» к платёжной системе SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования поставок, возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.

«Без выполнения этих требований ни о каком расширении «черноморской инициативы» речи в принципе не идёт, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки при чётком понимании, что следующие два месяца будут решающими. Он подчеркнул, что продление зерновой сделки никак не связано с внутриполитической ситуацией в Турции.