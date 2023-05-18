Москва, 18 мая, 2023, 17:47 — ИА Регнум. В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии рисков для жизни и здоровья москвичей из-за появившегося в столице птичьего гриппа. В ведомстве 18 мая подчеркнули, что случаев инфицирования людей в Москве нет.

(сс) Idella Maeland Курица

«Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют», — заявили в Роспотребнадзоре.

ИА Регнум сообщало ранее о введении мэром столицы Сергеем Собяниным карантина в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа. Согласно опубликованному документу, в Братеево, Капотне, Марьино, Люблино и некоторых других районах города вводится запрет на ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца, заготовку и вывоз кормов, выгулы и другие действия, связанные с пернатыми. Эпизоотическим очагом стал Борисовский пруд.

Впервые о птичьем гриппе заговорили в мае, когда случаи выявили в республике Коми. Там в районе очага также ввели карантин и наблюдение за местными жителями и птицеводческими предприятиями. Позднее случаи птичьего гриппа подтвердились в Удмуртии и Кировской области.