Видное, Московская область, 18 мая, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В Московского области врачи Видновской больницы удалили семилетней девочке рог единорога, с которым она проходила два года, сообщили в Минздраве.

Фото из соцсетей Рог от игрушки, который обнаружили врачи

Ребёнок на протяжении двух лет «носил» во лбу инородное тело, рог единорога.

«Выяснилось, что в пятилетнем возрасте девочка получила бытовую травму: ребенок упал на пластмассовую игрушку. Родители сразу обработали рану в области лба, а позднее использовали противорубцовый гель для устранения шрама», — рассказала детский врач-хирург Виктория Жиронкина.

Родителей девочки беспокоило уплотнение выше зажившего рубца, поэтому они обратились к медикам. При осмотре врачи сразу заподозрили инородное тело мягких тканей. Это подтвердила ультразвуковая диагностика. Медики приняли решение провести операцию. После неё 7-летней девочки отдали на память злополучную игрушку.

Врачи в очередной раз призывали родителей внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске в июне 2022 года хирурги оториноларингологического отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы провели редкую операцию, удалив зуб из носа у 14-летней девочки. Медицинское обследование показало, что зуб стоит в передних отделах дна полости носа справа и перекрывает просвет, за счет чего затруднял носовое дыхание, причем зуб стоял корнем вниз. Врач, проводивший операцию отдал удаленный зуб девочке на память. По словам специалистов, подобные аномалии встречаются крайне редко.