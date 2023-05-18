Москва, 18 мая, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой банщика Сергея Кузнецова арестовали на два месяца за избиение жены. О том, какую меру пресечения избрал суд, стало известно в четверг, 18 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как сообщил РЕН ТВ, мужчина в зале суда попросил дать ему и его супруге ещё один шанс, так как он сам отвез её в травмпункт после избиения и всё время находился рядом с ней. Он заявил, что после этого выпил успокоительное, а, когда вышел на улицу, его задержали.

Волочкова и Кузнецов познакомились на съёмках телепрограммы и уже через несколько дней отправились в романтическое путешествие, где, по словам балерины, договорились, что роман продлится ровно на время отдыха. После этого они поддерживали общение и мужчина рассказал о планах жениться. Волочкова отметила, что в общении он был галантным, но при этом вспыльчивым, и ей приходилось успокаивать кавалера. До рукоприкладства, по её словам, никогда не доходило.

Однако ранее в СМИ появилась информация о том, что жена Кузнецова попала в реанимацию, его самого задержали по подозрению в избиении. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины, отек мозга.