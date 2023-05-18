Грозный, 18 мая, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Воевавший на стороне Украины чеченец Хусейн Джамбетов, который расстрелял своих же сослуживцев из группы спецназа ВСУ, свободно перемещается по столице Чечни. Бывшее окружение Джамбетова в качестве одной из версий происходящего называют возможное использование своего недавнего соратника в качестве «двойного агента», который может собирать различную информацию о главе республике Рамзане Кадырове. Об этом 18 мая сообщило издание «Московский Комсомолец».

Кадр из видео Хусейн Джамбетов

Издание попросило прокомментировать ситуацию генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, он не стал делать поспешных выводов в отношении «двойного агентства» Джамбетова, сославшись на то, что не обладает полным объёмом информации.

«На Кавказе люди мудрые и хитрые и они многие вещи просчитывают. Учитывая психологию и менталитет этих людей, считаю, что они прекрасно разберутся, является ли Джамбетов двойным агентом и можно ли его использовать. С позиции Москвы, не зная полного объема информации, судить об этом сложно», — объяснил Михайлов.

Офицер выразил уверенность в том, что власти Чечни прояснят ситуацию, а все имеющиеся у Джамбетова «скелеты в шкафу» будут однозначно вытащены, когда будут обнаружены.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что воевавший на стороне украинской армии чеченский боевик Хусейн Джамбетов убил несколько спецназовцев ВСУ. Это произошло в конце марта 2022 года. Джамбетов был в составе 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Мужчина рассказал, что расстрелял сослуживцев в населённом пункте Тошковка в ЛНР. По его словам, в тот день спецгруппа ВСУ возвращалась с задания. Солдаты хвасталась убийством чеченцев из российского полка «Ахмат». Услышав это, Джамбетов расстрелял украинских бойцов, убив одного и ранив двух или трёх бойцов.