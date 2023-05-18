Москва, 18 мая, 2023, 17:12 — ИА Регнум. С разъяснениями о военных преступлениях выступил 18 мая Верховный суд России.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд

«Добровольная сдача в плен считается преступлением, но нельзя привлечь к уголовной ответственности, если военнослужащий был ранен и не мог сопротивляться», — пояснили на пленуме Верховного суда.

Кроме того, добровольная сдача в плен квалифицируется по статье 352.1 УК РФ только при отсутствии признаков государственной измены. Если суд установит, что лицо, участвовавшее в составе непосредственно противостоящих России сил иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных или иных действиях с применением вооружения и военной техники, и сдался в плен, содеянное подлежит оценке только как государственная измена.

«Военнослужащий в ходе боевых действий… должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен», — напомнил пленум.

Проект постановления «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы» впервые обсудили на заседании 21 марта. Тогда же приняли решение отправить документ на доработку. Финальная версия документа состоит из 121 пункта. Постановление приняли 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал 24 сентября 2022 года закон, предусматривающий ответственность за военные преступления. Закон вводит наказание за дезертирство, неявку на военную службу по призыву, добровольную сдачу в плен или отказ от участия в боевых действиях. За эти преступления предусмотрена санкция в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В Уголовный кодекс внесены поправки о том, что совершение любого преступления в период мобилизации, военного положения, ведения боевых действий или в условиях вооружённого конфликта является отягчающим вину обстоятельством.