Москва, 18 мая, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Метеорологическое лето в Москве наступит в конце весны, когда температура воздуха в Москве прогреется до +27 °C. Об этом 18 мая рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

«Впереди ожидаются значительные изменения в атмосфере, связанные с надвигающимся с запада холодным фронтом, кучево-дождевые облака которого уже накрыли Смоленщину, и подбираются к границам Подмосковья», — приводит его слова РИА Новости.

Синоптик уточнил, что 19 мая в Москве и Подмосковье похолодает и пройдут дожди, температура воздуха в ночное время составит +8… +13 °C, днём — +15… +20 °C.

Тишковец отметил, что 20 и 21 мая на фронтальной волне сформируется небольшой высотный циклон, из-за чего в столичном регионе стоит ожидать ещё кратковременных дождей и из-за ветра северного направления ещё немного похолодает: ночью до +4… +9 °C, а днём — до +14… +19 °C.

Также он указал, что вначале следующей недели также в Москве и области возможны осадки, однако потеплеет до +18… +23 °C.

«А вот во второй части грядущей семидневки майское солнце усилит прогрев до летних значений, а значит, заключительные дни весны ознаменуются наступлением метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет выше плюс 15 градусов. В тёмное время суток на термометрах будет плюс 10 — плюс 15, после полудня от плюс 22 до плюс 27», — добавил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в центре погоды «Фобос» рассказали, что температура в Москве достигла максимальных значений с начала 2023 года. По данным метеорологов, в этот день температура в столице достигла +22,3 °С, что на 0,2 °С выше предыдущего рекорда.