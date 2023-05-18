Москва, 18 мая, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Запад не оставляет попыток помешать проведению саммита Россия — Африка, который состоится в июле, заявил 18 мая посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Эти попытки предпринимаются постоянно. Это и шантаж, и угрозы, и в целом требования осудить Россию в связи с ситуацией на Украине и вокруг неё», — рассказал дипломат в беседе с ТАСС.

По словам Озерова, фатальным образом эти агрессивные попытки на подготовке к мероприятию не скажутся.

Второй саммит Россия — Африка пройдёт в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. В конце ноября прошлого года Озеров, глава секретариата форума, рассказал, что на саммите будет обсуждаться много интересных тем.

Ожидается приезд в Россию делегаций высшего и высокого уровня. По сравнению с первым саммитом Россия — Африка, который прошёл в октябре 2019 года в Сочи, программа мероприятия будет гораздо более объёмной.