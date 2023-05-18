Как ранее сообщало ИА Регнум, ВСУ, покидая Артёмовск, подожгли многоэтажку с мирными жителями, прятавшимися в подвале. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боёв житель города, по словам которого, горели все подъезды с первого по пятый этаж, но людей, сидевших в подвалах, не выпускали. Солдаты ВСУ заминировали вход и стреляли в тех, кто пытался подняться наверх.

Бои за Артёмовск продолжаются. В Минобороны России сообщили, что севернее и южнее города ВСУ предпринимали массовые попытки прорыва обороны российских войск, но все атаки удалось отразить, прорывов обороны не допустили.