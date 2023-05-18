В ДНР сообщили о похищении украинской полицией сотен детей из Артёмовска
В ДНР сообщили, что украинская полиция силой вывезла из Артёмовска несколько сотен детей
ДНР, 18 мая, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Спецподразделения украинской полиции силой вывезли из Артёмовска несколько сотен детей, в том числе сирот. Об этом 18 мая сообщил ТАСС представитель силовых структур Донецкой Народной Республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
По его данным, существуют подтверждённые факты силового изъятия детей украинским подразделением «Белый Ангел».
«Нами зафиксированы факты преступной деятельности специального подразделения полиции, которое под видом гуманитарной помощи занимается киднеппингом (похищение людей, преимущественно детей)», — сообщили донецкие силовики.