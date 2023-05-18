ДНР, 18 мая, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Спецподразделения украинской полиции силой вывезли из Артёмовска несколько сотен детей, в том числе сирот. Об этом 18 мая сообщил ТАСС представитель силовых структур Донецкой Народной Республики.

В ДНР сообщили, что украинская полиция силой вывезла из Артёмовска несколько сотен детей
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР

По его данным, существуют подтверждённые факты силового изъятия детей украинским подразделением «Белый Ангел».

«Нами зафиксированы факты преступной деятельности специального подразделения полиции, которое под видом гуманитарной помощи занимается киднеппингом (похищение людей, преимущественно детей)», — сообщили донецкие силовики.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ВСУ, покидая Артёмовск, подожгли многоэтажку с мирными жителями, прятавшимися в подвале. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боёв житель города, по словам которого, горели все подъезды с первого по пятый этаж, но людей, сидевших в подвалах, не выпускали. Солдаты ВСУ заминировали вход и стреляли в тех, кто пытался подняться наверх.

Бои за Артёмовск продолжаются. В Минобороны России сообщили, что севернее и южнее города ВСУ предпринимали массовые попытки прорыва обороны российских войск, но все атаки удалось отразить, прорывов обороны не допустили.

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