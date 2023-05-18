Москва, 18 мая, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Российские военные создали машину огневой поддержки, обладающую высокой огневой мощью. В Сети появились кадры танкового тягача, вооруженного «адской молотилкой», а именно 57-мм скорострельным орудием АЗП-57 зенитно-артиллерийского комплекса С-60.

(сс) Bukvoed Пушка C-60 в Музее ВВС, авиабаза Хацерим (Hatzerim)

«Сирийский опыт в деле. 57-мм зенитная пушка С-60 на базе танка Т-62», — говорится в сообщении, опубликованном под фотографиями.

Уточняется, что ранее подобные орудия размещались только на колесные вездеходы и МТ-ЛБ.

Как сообщало 17 мая ИА REGNUM, командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Егерь, служащий в зоне специальной военной операции, перечислил характеристики этой новой боевой машины, которые позволяют вести бои более эффективно. Он рассказал, что это надежная машина, у нее более эффективная защита, трансмиссия лучше защищена, а пулемет управляется с джойстика, и даже имеется тепловизор. По его словам, четыре камеры, уставленные на корпусе танка, значительно улучшают обзор командиру.