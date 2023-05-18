Париж, 18 мая, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Выступившие с мирной инициативой по Украине страны Африки до приезда в Москву и Киев хотели бы получить гарантии временного перемирия и проведения нового референдума в Донбассе. Об этом 18 мая сообщило издание Jeune Afrique со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирил Рамафоса

Сообщается, что в ходе миротворческой миссии лидеры африканских стран вначале намерены приехать в Киев, а потом в Москву.

«Не может быть и речи о том, что они поедут туда ради туризма», — заявил изданию французский бизнесмен и президент независимой некоммерческой организации Brazzaville Foundation Жан-Ив Оливье, занимающийся подготовкой этой миссии.

Как отметило издание, Оливье начал посредническую деятельность в декабре прошлого года и контактировал с замглавы МИД России Михаилом Богдановым. Также команда госсекретаря США 16 мая способствовала установлению связей Оливье с украинскми лидером Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с его коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой был конструктивным и продолжительным. Также он подтвердил, что группа лидеров африканских стран направит делегацию по этому вопросу в Москву и Киев, и уточнил, что точные сроки визита согласуют позднее по дипломатическим каналам.

Президент ЮАР 16 мая заявил, что лидеры России и Украины согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Он рассказал, что обсудил этот вопрос с главами двух государств.