Ереван, 18 мая, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Азербайджан препятствует попыткам Армении договориться о мире, заявил 18 мая спикер армянского парламента Ален Симонян на заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Мы не раз заявляли о готовности Армении к заключению мирного договора и взаимному признанию территориальной целостности, однако Азербайджан продолжает придерживаться агрессивной позиции, каждый раз выдвигая всё новые и новые требования», — сказал Симонян.

Он заявил, что накануне, 17 мая, азербайджанские военные убили военнослужащего ВС Армении на её территории. Также азербайджанцы обстреляли машину скорой помощи, ранив фельдшера.

«Подобное развитие ситуации доказывает, что систематические провокации азербайджанской стороны направлены на подрыв активных переговорных процессов, с целью оказания давления на Армению», — заявил Симонян.

В ответ на это генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что организация готова направить в зону армяно-азербайджанского конфликта мониторинговую миссию и оказать другую помощь Еревану.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 17 мая официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала встречу в Москве 19 мая министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Глава МИД России Сергей Лавров также будет участвовать в этих трёхсторонних переговорах.