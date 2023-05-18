Вашингтон, 18 мая, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Официальные лица США начали обсуждать возможность заморозить конфликт на Украине на долгие годы по примеру корейского кризиса. Об этом 18 мая сообщила газета Politico, ссылаясь на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным журналистов, в Белом доме рассматривают вариант, при котором Россия и Украина согласятся не пересекать определённые границы, причём эти границы не обязательно должны быть официальными.

«Обсуждения — хотя и предварительные — проходили в различных службах США и в Белом доме», — сообщили в издании.

Авторы материала отметили, что подобное развитие могут поддержать с большой долей вероятности, учитывая то, в США стали сомневаться в эффективности обещанного Киевом масштабного контрнаступления. Также это позволит сократить затраты США на военную поддержку Украины.

«Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, каким будет считаться [конфликт] замороженным или оттаявшим», — заявил журналистам чиновник, знакомый с ходом обсуждений в Белом доме.