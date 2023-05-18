Вашингтон, 18 мая, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Официальные лица США начали обсуждать возможность заморозить конфликт на Украине на долгие годы по примеру корейского кризиса. Об этом 18 мая сообщила газета Politico, ссылаясь на свои источники.

Politico: власти США обсуждают перспективу заморозки конфликта на Украине на десятилетия
Иван Шилов ИА REGNUM
США

По данным журналистов, в Белом доме рассматривают вариант, при котором Россия и Украина согласятся не пересекать определённые границы, причём эти границы не обязательно должны быть официальными.

«Обсуждения — хотя и предварительные — проходили в различных службах США и в Белом доме», — сообщили в издании.

Авторы материала отметили, что подобное развитие могут поддержать с большой долей вероятности, учитывая то, в США стали сомневаться в эффективности обещанного Киевом масштабного контрнаступления. Также это позволит сократить затраты США на военную поддержку Украины.

«Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, каким будет считаться [конфликт] замороженным или оттаявшим», — заявил журналистам чиновник, знакомый с ходом обсуждений в Белом доме.