Москва, 18 мая, 2023, 16:57 — ИА Регнум. В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа. Его объявил 18 мая мэр города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

В списке карантинных районов оказались Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное и Зябликово. В соответствующем распоряжении мэра сообщается, что в них проведут мероприятия по недопущению распространения и ликвидации очага заболевания.

Птичий грипп выявили у диких птиц на территории районов Орехово-Борисово Северное и Братеево. Эпизоотическим очагом стал Борисовский пруд.

О первых случаях птичьего гриппа стало известно в мае в республике Коми, в городе Емве. В районе очага ввели карантин и взяли под наблюдение жителей и птицеводческие предприятия. Затем заболевание затронуло Удмуртию. Несколько очагов выявили в Кировской области, где также ввели карантин.