Москва, 18 мая, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Совет директоров ПАО «ФосАгро» на сегодняшнем заседании поддержал решение генерального директора о выплате повышенной премии ко Дню химика каждому сотруднику и ветерану всех предприятий группы «ФосАгро». Как сообщили в пресс-службе компании, премия к профессиональному празднику в размере 50 тысяч рублей будет выплачена всем сотрудникам группы «ФосАгро». Ветераны предприятий получат по 10 тысяч рублей. На эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей.

Офис ПАО «ФосАгро» в Нижнем Новгороде

«По сложившейся традиции мы встречаем День химика с отличными результатами. В первом квартале «ФосАгро» нарастила выпуск агрохимической продукции на 6,1% год к году. Это — итог слаженного труда 22 тысяч сотрудников группы, которые каждый день с исключительным профессионализмом делают свою работу, обеспечивая продовольственную безопасность нашей страны и всего мира», — поздравил коллектив компании с наступающим профессиональным праздником председатель совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов.

Как подчеркнул генеральный директор компании Михаил Рыбников, в «ФосАгро» считают сотрудников главной ценностью компании, для них создаются комфортные и безопасные условия труда. В 2022-23 годах «ФосАгро» проиндексировала заработные платы работников на 29 процентов: при этом средняя зарплата выросла более чем на 40%.

На всех производственных предприятиях «ФосАгро» заключены коллективные договоры с унифицированным перечнем льгот и социальных гарантий работникам. Все сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медицинского страхования, реализуются программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа. В настоящее время на предприятиях ведется работа над новыми редакциями коллективных договоров, в которых будет расширен перечень льгот и социальных гарантий и увеличено их материальное обеспечение.

На заседании совета директоров были заслушаны доклады о работе предприятий группы «ФосАгро» по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности, а также доклады об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий и ряд других вопросов.