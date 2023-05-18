«ФосАгро» премирует работников к профессиональному празднику
Москва, 18 мая, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Совет директоров ПАО «ФосАгро» на сегодняшнем заседании поддержал решение генерального директора о выплате повышенной премии ко Дню химика каждому сотруднику и ветерану всех предприятий группы «ФосАгро». Как сообщили в пресс-службе компании, премия к профессиональному празднику в размере 50 тысяч рублей будет выплачена всем сотрудникам группы «ФосАгро». Ветераны предприятий получат по 10 тысяч рублей. На эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей.
«По сложившейся традиции мы встречаем День химика с отличными результатами. В первом квартале «ФосАгро» нарастила выпуск агрохимической продукции на 6,1% год к году. Это — итог слаженного труда 22 тысяч сотрудников группы, которые каждый день с исключительным профессионализмом делают свою работу, обеспечивая продовольственную безопасность нашей страны и всего мира», — поздравил коллектив компании с наступающим профессиональным праздником председатель совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов.
Как подчеркнул генеральный директор компании Михаил Рыбников, в «ФосАгро» считают сотрудников главной ценностью компании, для них создаются комфортные и безопасные условия труда. В 2022-23 годах «ФосАгро» проиндексировала заработные платы работников на 29 процентов: при этом средняя зарплата выросла более чем на 40%.
На всех производственных предприятиях «ФосАгро» заключены коллективные договоры с унифицированным перечнем льгот и социальных гарантий работникам. Все сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медицинского страхования, реализуются программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа. В настоящее время на предприятиях ведется работа над новыми редакциями коллективных договоров, в которых будет расширен перечень льгот и социальных гарантий и увеличено их материальное обеспечение.
На заседании совета директоров были заслушаны доклады о работе предприятий группы «ФосАгро» по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности, а также доклады об основных аспектах обеспечения кибербезопасности предприятий и ряд других вопросов.