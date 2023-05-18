Екатеринбург, 18 мая, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 18 мая простились с Игорем Истоминым — известным уральским бардом, автором, писавшим для «Уральских пельменей». Он ушел добровольцем в зону спецоперации летом прошлого года и пропал без вести. Сообщение о его гибели, которая стала большой потерей для семьи, родных и близких, поклонников его таланта, пришло спустя полгода.

Кадр из видео Игорь Истомин

Прощание проходило в ритаульном зале при больнице № 24 в переулке Рижском. В последний путь погибшего при выполнении своего долга земляка провожали с военными почестями. Он похоронен на кладбище Лесном. Игорю Истомину был 51 год.

Его жена Анна Истомина 27 апреля 2023 года написала в соцсети «ВКонтакте», что в этот день у него был бы 52-й день рождения. Однако отметить эту дату он уже не смог.

«Сегодня День рождения моего Игоря. Ему исполнилось бы 52, но время замерло и счетчик остановился на цифре 51. Он никогда не станет старше. И еще много горьких «никогда» крутятся в моей голове»,— написала супруга погибшего добровольца.

На скорбное известие о гибели своего коллеги-барда отозвались его друзья из Свердловского областного студенческого отряда. В своей группе в соцсетях они назвали Игоря талантливым исполнителем и автором, настоящим другом.

«Он оставил нам невероятное количество песен, которые будут петь многие поколения студенческих отрядов. Талантливый автор и исполнитель, яркий и неутомимый, настоящий боец, великолепный друг, надежный товарищ, любящий муж и отец — Игорь Истомин.<…> Мы верили, что он найдется и вернется, но судьба распорядилась иначе… Но с нами остаются его песни», — говорится в сообщении.

О том, что Игорь Истомин ушёл выполнять свой долг в зону спецоперации, он сам никому не сообщил, просто сказал, что поехал подработать на стройку. Его знали как мастера на все руки, он — ветеран движения стройотрядовцев, бывший участник отряда «АссоЛь». После того как от него долго не было никаких известий, его поисками занялись друзья и родные через военкоматы, различные организации и знакомых. В итоге оказалось, что он погиб уже около полугода назад.