Пекин, 18 мая, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин одним ударом смог обрушить планы украинского лидера Владимира Зеленского атаковать российскую территорию из американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом 18 мая написала китайская газета Sohu.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

В статье отмечается, что Зеленский обрадовался, когда Киев получил первую партию этих ЗРК в конце апреля, так как, по мнению авторов публикации, намеревался атаковать Россию с их помощью.

Однако, по словам китайских обозревателей, план Киева не удался, так как российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» разбомбила Patriot, поставленный Украине США.

«Этот инцидент оказал очень большое влияние на Россию и Украину, которые принимали непосредственное участие в конфликте, но он также болезненно ударил по США, стране производства этого комплекса ПВО», — говорится в материале.

Как передавало ИА REGNUM, 17 мая в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили гиперзвуковой ракетой «Кинжал» 16 мая в Киеве пять пусковых установок американского ЗРК Patriot и радиолокационную станцию.

Ранее Минобороны РФ объявило о том, что российские войска ударом «Кинжала» поразили в Киеве ЗРК Patriot. 17 мая военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский заявил, что уничтожению комплекса Patriot помогли уникальные возможности ракеты «Кинжал», а также тактика Вооружённых сил России по обнаружению систем ПВО Украины.