СМИ: Путин одним ударом обрушил план Зеленского атаковать Россию
Sohu: Путин одним ударом обрушил план Зеленского атаковать Россию с использованием ЗРК Patriot
Пекин, 18 мая, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин одним ударом смог обрушить планы украинского лидера Владимира Зеленского атаковать российскую территорию из американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом 18 мая написала китайская газета Sohu.
В статье отмечается, что Зеленский обрадовался, когда Киев получил первую партию этих ЗРК в конце апреля, так как, по мнению авторов публикации, намеревался атаковать Россию с их помощью.
Однако, по словам китайских обозревателей, план Киева не удался, так как российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» разбомбила Patriot, поставленный Украине США.
«Этот инцидент оказал очень большое влияние на Россию и Украину, которые принимали непосредственное участие в конфликте, но он также болезненно ударил по США, стране производства этого комплекса ПВО», — говорится в материале.
Как передавало ИА REGNUM, 17 мая в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили гиперзвуковой ракетой «Кинжал» 16 мая в Киеве пять пусковых установок американского ЗРК Patriot и радиолокационную станцию.
Ранее Минобороны РФ объявило о том, что российские войска ударом «Кинжала» поразили в Киеве ЗРК Patriot. 17 мая военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский заявил, что уничтожению комплекса Patriot помогли уникальные возможности ракеты «Кинжал», а также тактика Вооружённых сил России по обнаружению систем ПВО Украины.