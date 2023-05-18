Москва, 18 мая, 2023, 16:13 — ИА Регнум. НАТО только прикрывается заявлениями о необходимости оборонительные задачи, а на самом деле принимает наступательные планы. Об этом «Ленте. ру» 18 мая заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он прокомментировал сообщение Reuters, что в НАТО впервые после холодной войны готовят план обороны на случай конфликта с Россией.

«Этот план — это очередной шаг к развертыванию третьей мировой войны. Прикрываясь задачами обороны, планы НАТО носят наступательный характер», — сказал депутат.

Швыткин подчеркнул, что Россия сможет адекватно ответить на современные вызовы, в том числе на тот, который начали готовить в НАТО. Депутат также отметил, что российская военная доктрина является оборонительной и РФ ни на кого не нападала и не будет нападать.

Ранее журнал American Conservative писал, что Украина и НАТО разрабатывают план о вторжении в Россию с целью захватить Крым. По мнению автора, присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу может спровоцировать Украину на обострение конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович указал на активизацию НАТО в Европе. Он заявил, что силы альянса способны начать военную агрессию, не выполняя мобилизационное развёртывание.