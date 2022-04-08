Таллин, 18 мая, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Студенты, учёные и врачи из России и Белоруссии смогут продлить вид на жительство или пребывание в Эстонии. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе правительства прибалтийской республики.

Стрингер/ТАСС Посольство России в Таллине

При этом уточняется, что такое узконаправленное исключение из санкционного режима сделано не для всех. Оно коснётся пребывающих в Эстонии на законных основаниях учащихся, врачей, стоматологов и академических работников из числа граждан России и Белоруссии, которые приехали в страну до начала спецоперации на Украине.

«[Им] будет предоставлена возможность получить вид на жительство для более продолжительного пребывания в стране», ― говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Для этого претенденты должны также иметь подтверждение владения эстонским языком на уровне В2.

По данным департамента здоровья, в 2022–2023 годах для работы в Эстонии зарегистрированы как врачи девять специалистов из России и шесть из Белоруссии, а также один стоматолог из России и три стоматолога из Белоруссии.

Что касается студентов, то исключение распространяется прежде всего на 78 человек, которые оканчивают эстоноязычную учебную программу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Таллин прекратил выдавать россиянам визы с целью обучения и виды на жительство. Такие же меры власти приняли и в отношении граждан Белоруссии. С этого времени граждане не могут, получив визу в другой стране ЕС, приехать и работать в Эстонии без эстонский визы.

В Эстонию можно будет по-прежнему приезжать в рамках семейной миграции или по гуманитарным соображениям.