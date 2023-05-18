Москва, 18 мая, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Инициатива президента Белоруссии Александра Лукашенко по организации нового мирного договора может иметь успех, если будет оказывать влияние на Киев и учитывать интересы Москвы, в отличие от документа, предлагавшегося для подписания в прошлом году, заявил политолог Максим Жаров в беседе с ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Ранее белорусский лидер на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) заявил о необходимости разработки нового документа как основы для переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Также он подчеркнул, что весной прошлого года Москва была готова заключить договор с Киевом на невыгодных для себя условиях, но при этом участвовала в переговорах с самого начала.

«Когда г-н Мединский озвучил этот договор, был большой скандал. Прописанные в нём условия противоречили интересам России. Сейчас Лукашенко надеется о возвращении переговоров в Минск на фоне активизации других посредников, поэтому напоминает о необходимости создания нового документа. Но ему нужно обращаться не к России, а к Украине, которая зациклилась на своей неприемлемой для Москвы формуле мира. Чем чаще именно Киеву будет напоминать о создании нового документа, тем выше вероятность, что миротворческий процесс сдвинется с места», — считает Жаров.

Политолог отметил, что отношения Киева и Минска в определённой степени сохраняются, и Лукашенко может вести диалог с украинским президентом. Также по мнению Жарова, шанс на мирные переговоры может появиться при отмене или провале обещанного Киевом контрнаступления. Однако, политолог подчёркивает, что решающую роль в склонении Украины к переговорам будет играть США.

«Ни Лукашенко, ни папа Римский, ни лидеры африканских стран не станут решающим звеном, которое усадит Зеленского за стол переговоров. Минимум до конца июля-августа никаких продвижений на украинском переговорном треке ждать не стоит. Они появятся и могут закончиться соглашением не позже конца осени, так как в США начнётся предвыборная компания, которая имеет значение и в России, и на Украине, и в Европе. Все страны, участвующие в конфликте, будут вынуждены взять паузу или достичь каким-то образом компромиссного решения», — отмечает политолог.

Жаров также обратил внимание, что судя по поставкам вооружения на Украину от США и стран Европы, Запад пока не намерен идти на переговоры, и сейчас цели украинской компании остаются прежними, направленными против России.

В ходе встречи с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ президент Белоруссии также заявил, что действия Североатлантического альянса (НАТО) подводят мир к грани глобального конфликта. Лукашенко уточнил, что негативные тенденции, о которых говорилось в 2022 году, сегодня воплощаются в реальность: НАТО увеличивает военное присутствие около западных границ ОДКБ, проводит манёвры и развивает военную инфраструктуру, в том числе в приграничных государствах.