Москва, 18 мая, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Российские военные под Артёмовском ликвидировали воевавшего на стороне Украины гражданина России, сообщил 18 мая Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Уничтожен предатель-нацист из России», — говорится в сообщении.

По информации источника, удалось ликвидировать военного отряда «Юг» из Волгоградской области. Боец с позывным Авдей воевал в составе 28-й ОМБр ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая российские пограничники ликвидировали до 10 украинских диверсантов при попытке прорваться в Белгородскую область. Диверсионно-разведывательная группа с территории Украины, состоящая из 20 человек, произвела попытку проникновения на территорию области. Массированный встречный огонь остановил участников ДРГ.