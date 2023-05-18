Мелитополь, 18 мая, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Уровень воды в Днепре украинской стороной поднят целенаправленно — в попытке затопить минные поля на левом берегу, заявил 18 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

«У нас сейчас 17,05 уровень Днепра, и мы понимаем, что они подняли специально уровень воды, чтобы затопить минные поля, которые находятся на левой стороне Днепра», — заявил Балицкий.

Он добавил, что украинская уловка не удастся: «Если они думают, что они таким образом уничтожили минные поля на левой стороне, то их ждёт большой сюрприз».

На левом берегу Днепра находится Запорожская АЭС. В начале мая в «Росэнергоатоме» заявили, что станция может оказаться в зоне затопления, в том числе из-за неконтролируемого сброса воды с подконтрольных ВСУ стороне ГЭС в Днепропетровске и Запорожье.