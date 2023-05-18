Вена, 18 мая, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России могут отразить контрнаступление украинских войск. Такое мнение 18 мая высказал военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью немецкой газете Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я предупреждаю о том, что не следует недооценивать российскую армию. Русские продолжают оставаться противником, которого нужно воспринимать всерьёз, даже если они совершают огромные ошибки… Также есть доказательства того, что русские в состоянии отразить украинское наступление», — сказал он.

Райснер напомнил про видеозапись, на которой запечатлено, как один российский танк под Херсоном успешно сражается целым механизированном батальоном ВСУ и в ходе боя поражает множество украинских боевых машин.

Также военный стратег отметил, что многие говорят о слабости российской армии, и есть попытки дискредитировать её, создавая впечатление, что она уже не является серьёзным противником.

«В последние месяцы, например, неоднократно появлялись сообщения о том, что российские ВВС находятся на пределе своих возможностей и не могут наносить прицельные удары. Но это неправда», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ упустили свой шанс на начало контрнаступления в Запорожской области и теперь у него нет шансов быть успешным. Он отметил, что, по его мнению, на данный момент российские войска на линии обороны в регионе готовы к отражению любого наступления.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что считает заявления о контрнаступлении Украины крупной дезинформацией. Также он назвал безумием попытку ВСУ вести боевые действия при соотношении один к пяти на фронте по технике и живой силе.