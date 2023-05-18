Анкара, 18 мая, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу пообещал в случае победы на выборах выслать из страны всех беженцев. Это заявление он сделал 18 мая на пресс-конференции в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемаль Кылычдароглу

«Если они останутся, в Турцию хлынут более десяти миллионов новых переселенцев», — сказал лидер оппозиции.

По его мнению, если не принять меры к беженцам, доллар будет стоить не 19,7 лиры, как сейчас, а 30 лир.

Кылычдароглу также обвинил своего соперника на выборах, действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в махинациях во время первого тура, прошедшего 14 мая. Оппозиционер заявил, что его команда направила в Центризбирком жалобы и будет бороться за каждый голос, опираясь на данные протоколов голосования.

Накануне Кылычдароглу обвинил Эрдогана в том, что тот ориентируется на Россию. Лидер оппозиции заявил, что не оставит Турцию этому лидеру, которого считает фальшивым.

По данным ЦИК Турции, Эрдоган в первом туре голосования получил 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%. Второй тур назначили на 28 мая. Эрдоган отметил, что он получил на 2,5 миллиона голосов больше, чем его конкурент, и заявил, что в случае победы сохранит текущие отношения с Россией и другими государствами.

14 мая также состоялись выборы в парламент Турции. На них победил «Республиканский альянс», возглавляемый Партией справедливости и развития Эрдогана. Альянс получает 266 из 600 мест в парламенте. Вместе с союзными Партией националистического движения (MHP) и партией Yeniden Refah AKP сторонники Эрдогана получат 320 мандатов или 53,2% мест в парламенте.