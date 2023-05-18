Пекин, 18 мая, 2023, 15:31 — ИА Регнум. У президента Украины Владимира Зеленского будут серьёзные проблемы, когда жители страны узнают правду о реальной ситуации в Артёмовске. Так считает обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Владимир Зеленский

По его словам, конкретной проблемой станет призыв на службу в армию, когда станет известно о неудачах ВСУ на артёмовском направлении. Набирать солдат для службы становится все труднее, отметил автор.

«Проблемы умножатся, когда украинская общественность узнает обо всех поражениях в Бахмуте (Артёмовске)», — заявил журналист.

Как отметил Брайен, негатив в украинском обществе вызовет в первую очередь то, что ранее многие чиновники и военачальники в Киеве говорили о необходимости покинуть Артёмовск, чтобы не столкнуться с большими потерями. И лишь усилиями президента операция в этом районе продолжилась.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ будут оборонять город столько, сколько будет нужно для решения тактических и стратегических целей.

В начале апреля 2023 года украинский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве пообещал, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск в Артёмовске при взятии в окружение будут приняты «правильные решения». Украинский лидер также отметил, что Киев не может отказаться от Артёмовска, потому что это даст шанс российским войскам занять больше украинских территорий.