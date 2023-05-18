Под Курском задержали пытавшегося вступить в ряды ВСУ россиянина
Курск, 18 мая, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Россиянина, который пытался вступить в ряды украинских войск, задержали под Курском. Видеозапись его допроса 18 мая опубликовал телеканал «РЕН ТВ».
На выложенных в интернет кадрах задержанный рассказал, что он хотел примкнуть к украинской запрещенной террористической организации, для чего скачал в интернете анкету и, заполнив, отправил на указанный адрес. Также он приобрёл на одной из интернет-площадок шеврон «с флагом этого региона».
Уточняется, что задержанный молодой человек не смог осуществить своё намерение, его задержали в Курской области во время попытки пересечения государственной границы.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая управление ФСБ вынесло официальное предостережение жителю Санкт-Петербурга, пытавшемуся узнать информацию о вступлении в ряды иностранного легиона ВСУ. Гражданина предупредили, что его действия создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 275 Уголовного кодекса («Государственная измена»).