Киев, 18 мая, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины уже в самое ближайшее время начнут контрнаступление. С таким утверждением в беседе с испанской газетой El Mundo выступил бывший президент страны Пётр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

По его словам, речь идёт не о месяцах или неделях, а о считаных днях.

«Оно начнётся со дня на день», ― заверил Порошенко.

Политик также добавил, что украинская армия собирается атаковать с разных точек.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина уже давно заявляла о подготовке контрнаступления. Однако 17 мая заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что ВСУ для начала запланированного наступления не хватает оружия и необходимого вооружения. Именно за этим, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский отправился в турне по странам Европейского союза ― запросить у стран-союзников дополнительные пакеты военной помощи, а также добиться продвижения в вопросе предоставления современных истребителей.

Американский эксперт Эндрю Мэтрик отметил, что факт контрнаступления ВСУ можно будет констатировать, когда украинская армия выведет на позиции большое количество западной военной техники.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявления о контрнаступлении Украины крупной дезинформацией. Он считает, что никакого наступления нет и быть не может. По его мнению, попытки ВСУ вести боевые действия при соотношении один к пяти на фронте по технике и живой силе ― это просто безумие.