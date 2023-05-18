ДНР, 18 мая, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Общие суточные потери в живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также ВС РФ уничтожили один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.05.2023 г.)

Ночью 18 мая российские войска нанесли удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства и резервам противника, все назначенные объекты поражены. В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.

Помимо этого, авиация сбила украинский самолёт СУ-24 в Донецкой народной республике (ДНР), а средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вертолёт Ми-8 в Запорожской области. Также известно об ликвидации двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Луганской народной Республике (ЛНР).

Суточные потери украинской армии на купянском направлении составили до 60 человек, на краснолиманском — более 75, на запорожском и южнодонецком — до 150, на херсонском — более 35.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция длится 449-й день. На донецком направлении российские штурмовые отряды продолжают освобождать Артёмовск. ВСУ несут поражение в районе города Часов Яр и села Богдановка. Подразделения Вооружённых сил России уничтожили за сутки на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях до 185 украинских военных.