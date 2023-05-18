Киев, 18 мая, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В городе Харькове прогремело несколько сильных взрывов. Об этом 18 мая сообщило украинское издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале со ссылкой на местные группы в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

«О сильных взрывах в Харькове сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

Позднее издание сообщило, что глава Харьковской администрации Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что 17 мая Вооружённые силы России нанесли групповые удары по крупным складам иностранного оружия и техники и резервам ВСУ. Он добавил, что все назначенные цели поражены.