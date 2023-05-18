Луганск, 18 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. На купянском и краснолиманском направлениях за минувшие сутки потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили свыше 135 военных. Об этом на брифинге 18 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Александр Гармаев/ТАСС Уничтоженная военная техника ВСУ

«Поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Котляровка Харьковской области», — сообщил он.

Общие потери противника за сутки на купянском направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

«Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино (ЛНР)», — добавил Конашенков.

На этом направлении потери ВСУ составили более 75-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России 18 мая заявили, что подразделения Вооружённых сил России уничтожили за сутки на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях до 185 украинских военных. Как отметил военный, на южнодонецком и запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли удары по подразделениям ВСУ около Угледара.