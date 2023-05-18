Донецк, 18 мая, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России 18 мая назвали общее число потерь украинских военных на донецком направлении за сутки. По данным официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, они составили до 200 военнослужащих и наёмников.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Помимо живой силы украинские войска также потеряли за сутки один танк, три боевые бронемашины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На донецком направлении продолжается работа российских штурмовиков по освобождению города Артёмовска, на флангах их поддерживают подразделения ВДВ. Удары авиации и артиллерии «Южной» группировки войск поразили противника в районах Часова Яра и Богдановки в Донецкой Народной республике. Авиация России в данном районе совершила семь самолётовылетов за прошедшие сутки.

Также в ходе спецоперации на Украине российские военные сбили украинский бомбардировщик Су-24 в районе Славянска в ДНР. Средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопавловка в Запорожской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.