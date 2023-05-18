Москва, 18 мая, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли групповые удары по крупным складам иностранного оружия и техники и резервам Украины. Об этом 18 мая на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Рубцов/ТАСС Военнослужащие ВС РФ у 240-мм самоходного миномета 2С4 «Тюльпан»

Конашенков уточнил, что удары российские войска нанесли ночью 18 мая высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», ― сказал представитель оборонного ведомства.

Так, в результате ударов удалось уничтожить значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ. Также российские военные пресекли выдвижение резервов в районы боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях российские военные уничтожили гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в Киеве пять пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию.

На Украине 18 мая власти Хмельницкой области заявили о повреждении объекта инфраструктуры в результате ракетной атаки

По информации минэнерго страны, зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры. В результате без света остались свыше 20 населённых пунктов. Также сообщили о проблемах с электроэнергией в Хмельницкой и Николаевской областях. По данным ведомства, без света остались 1,7 тысячи потребителей.