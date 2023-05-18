Вашингтон, 18 мая, 2023, 14:41 — REGNUM. На сегодняшний день власти Соединённых Штатов готовятся к возможности заморозки конфликта на Украине, который в этом случае может затянуться на долгое время и станет схожим с ситуацией на Корейском полуострове. Об этом 18 мая написала газета Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По информации издания, ранее различные ведомства США и действующая американская администрация обсуждали варианты дальнейшего развития конфликта на Украине, и в том числе — возможность его заморозки на длительный срок, согласовав с Россией и Украиной потенциальные линии, которые они будут согласны не пересекать.

Отмечается, что такие линии — это необязательно официальные границы, и уточняется, что газеты считает такой вариант развития событий самым реалистичным, так как обе стороны конфликта не хотят признавать поражение, а будущее контрнаступление не нанесёт России «смертельный удар».

«Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли [конфликт] выглядеть замороженным или оттаявшим», — заявил изданию знакомый с ходом обсуждения чиновник из Вашингтона, добавив, что такой вариант становится для Белого дома всё приоритетнее.

При этом, как считает издание, только предположение о заморозке конфликта может подорвать уверенность украинского руководства в дальнейшей поддержке со стороны США и в первую очередь из-за предложения ряда республиканцев ослабить поддержку Киева.

Также указывается, что многие чиновники США заявили изданию, что «горячая» фаза конфликта продлится ещё долго и Вашингтон готов помогать Киеву и после контрнаступления для «вытеснения» ВС России с максимально возможно территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа из 14 членов Конгресса направила письмо администрации президента США Джо Байдена с просьбой как можно быстрее разблокировать поставки Украине американских истребителей F-16. В послании указывается, что конгрессмены считают очень важным лидерство США в обеспечении украинской стороны дополнительными ресурсами и новыми вооружениями.