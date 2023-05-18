Вашингтон, 18 мая, 2023, 14:39 — REGNUM. Намерение Запада нанести России стратегическое поражение осталось неосуществленным. Такое мнение выразил автор журнала The National Interest Джеффри Аронсон.

В материале отмечается, что в США уже совершали подобные ошибки. Во время президентства Барака Обамы требовали отставки Асада. Это не имело никаких результатов. Аронсон добавил, то нынешнее желание ослабить суверенные права России противостоять расширению НАТО также может остаться нереализованным.

«Признаюсь, я не военный эксперт, но кровавая история Европы подсказывает, что делать ставки против российской армии опасно и дорого», — написал он.

Кроме того, Аронсон подчеркнул, что несмотря на заявления ЕС И США относительно ситуации на Украине, её отведена достаточно скромная роль.