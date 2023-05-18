Москва, 18 мая, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Государственная дума 18 мая приняла во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс об освобождении семей с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже земли и хозяйственных построек на ней. В сообщении на сайте органа власти отмечается, что применяться это будет только в случае, когда полученные средства пойдут на улучшение жилищных условий.

Konstantin Kokoshkin Земельный участок

«Предлагаемыми поправками в Налоговый кодекс мы освобождаем их от необходимости платить налог за земельный участок, на котором расположен проданный дом, и хозяйственные постройки», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При этом регион может самостоятельно установить предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения.

По общему правилу, действующему на данный момент, россияне освобождаются от НДФЛ при продаже недвижимости, которая была приватизирована, получена в наследство или по договору пожизненного содержания с иждивением, подарена и находилась в собственности не менее трёх лет. Аналогичная льгота касается и единственного жилья. В иных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимости для получения этой льготы составляет 5 лет. При этом семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет, а если это студенты-очники, то до 24 лет, при продаже комнаты, квартиры или дома освобождаются от НДФЛ независимо от срока владения при условии приобретения в том же году другого жилья.