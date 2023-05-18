Брюссель, 18 мая, 2023, 14:29 — REGNUM. Министры обороны стран НАТО на встрече в июне обсудят вопрос поставок Украине западных истребителей. Об этом в интервью изданию SPIEGEL заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«По вопросу о том, нужны ли современные западные истребители, мы постоянно консультируемся как в НАТО, так и с Украиной. Я ожидаю, что этот вопрос также будет обсуждаться в июне на встрече министров обороны НАТО», — сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что важным является не только поставка оружейных платформ, но и их обслуживание.

«Это включает в себя огромное количество боеприпасов и запасных частей, а также круглосуточное техническое обслуживание», — объяснил Столтенберг.