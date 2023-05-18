Поставки Киеву западных истребителей будут обсуждаться НАТО в июне
Столтенберг: поставки Киеву западных истребителей будут обсуждаться на встрече НАТО в июне
Брюссель, 18 мая, 2023, 14:29 — REGNUM. Министры обороны стран НАТО на встрече в июне обсудят вопрос поставок Украине западных истребителей. Об этом в интервью изданию SPIEGEL заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Иван Шилов ИА REGNUM
F-16
«По вопросу о том, нужны ли современные западные истребители, мы постоянно консультируемся как в НАТО, так и с Украиной. Я ожидаю, что этот вопрос также будет обсуждаться в июне на встрече министров обороны НАТО», — сказал Столтенберг.
При этом генсек НАТО подчеркнул, что важным является не только поставка оружейных платформ, но и их обслуживание.
«Это включает в себя огромное количество боеприпасов и запасных частей, а также круглосуточное техническое обслуживание», — объяснил Столтенберг.